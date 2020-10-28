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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika! Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sağlık Bakanlığı son dakika! Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden 2000 sayısının üstüne çıkması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. İstanbul'da toplanan bilim kurulunun alacağı yeni kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 17:45
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ve Temmuz aylarında iniş ivmesine giren vaka sayıları Ekim ayında yeniden yükselmeye başladı. Vatandaşlar Bilim Kurulu'nun alacağı kararları bekliyor. Yeni alınacak kararların başından en çok merak edilenler ise sokağa çıkma kısıtlamasının ve seyahat yasağının olup olmayacağı konusu yer alıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KORONAVİRÜS YASAKLARI HANGİ İLLERE GELDİ?
Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:
ADIYAMAN
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."
ANTALYA
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ÇANKIRI
Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı. Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.