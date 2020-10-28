Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ve Temmuz aylarında iniş ivmesine giren vaka sayıları Ekim ayında yeniden yükselmeye başladı. Vatandaşlar Bilim Kurulu'nun alacağı kararları bekliyor. Yeni alınacak kararların başından en çok merak edilenler ise sokağa çıkma kısıtlamasının ve seyahat yasağının olup olmayacağı konusu yer alıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?