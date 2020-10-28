Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! En güzel uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri...

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri 29 Ekim tarihinde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim öncesi vatandaşlar en güzel kutlama mesajları ve Atatürk sözlerini araştırmaya başladı. Biz de en güzel sözleri sizler için haberimizde derledik. İşte, Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! En güzel uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri...