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Haberler Galeri Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İstanbul'da toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kameralar karşısına geçecek. Son günlerde vaka sayısında yaşanan artışın sebebi ve yapılması gerekenlerin ele alınacağı toplantıdan çıkacak son dakika kararları yakından takip ediliyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 18:09
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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararları bekliyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, mekanlar hakkında alınacak kararlarda merak ediliyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın alınacak yeni tediblrer konusunda açıklama yapması bekleniyor. Mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1314 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416, aktif hasta sayısı 32 bin 850 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.