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Bakan Koca son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....
Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İstanbul'da toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kameralar karşısına geçecek. Son günlerde vaka sayısında yaşanan artışın sebebi ve yapılması gerekenlerin ele alınacağı toplantıdan çıkacak son dakika kararları yakından takip ediliyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın tüm detayları....
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 18:09
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