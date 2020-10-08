Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçilse de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önlemler konusunda uyarılarını sürdürüyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlamalar bazı illerde gelmeye devam ediyor. Bayram ve düğünler sonrasında bazı illerde vaka sayılarının artması nedeniyle belirli kısıtlamalar geri geldi. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...