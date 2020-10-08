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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vaka sayıları son günlerde durağan hale geçse de, artış olmaması için tedbirlerin yeniden alınması gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 21:30
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