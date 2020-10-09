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Haberler Galeri İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın kötü koku problemi nedeniyle sadece bir kısmının temizlenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. İzmir Adliyesi yakınında bulunan dere kısmının temizlendiğini ancak diğer kısmının pislik içinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısmi temizlik kalıcı çözüm değil. Kokudan pencere açamıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 08:56
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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın temizlendiğine dair sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu.

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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

Bornova'da Manda Çayı boyunca uzanan Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çayın belli bölgelerinin temizlendiğini bu temizliğin koku problemini gidermediğini söyledi.

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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

Mahalleli Cengiz Baştürk, "Bütün yazı kokularla geçirdik. Bornova Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya şikayetimizi ilettik fakat herhangi bir sonuç elde edemedik. Ne bir temizleme çalışması ne de bir dezenfekte çalışması yapıldı. Biz bu işin arkasını bırakmak istemiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar olarak, temiz havayı solumak istiyoruz. Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce buradaki kokunun giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahalle muhtarımızın ve vatandaşlarımızın her iki belediyeye de verdiği dilekçeler var. Yüzümüzde maske olmasına rağmen bir koku geliyor. Bu kokunun içinde eşimiz, dostumuz, çocuklarımız 7 gün 24 saat geçiriyor. Manda Çayı'nın bir tarafının temizlenmesiyle bu sorun çözülmez. Temizleme çalışmaları kısmen yapılırsa sorunlar daha çok birikir. Kalıcı bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

'KOKU NEDENİYLE BÖLGEDEN GEÇEMİYORUZ'
Derenin hiç temizlenmediğini dile getiren Raşide Aksakal, "Çok koku geliyor. Kokudan dolayı buradan geçemiyoruz. Mahalle çok kokuyor. Sabah cam, pencereyi açamıyoruz. Sinekler çok var. Hiç temizlenmiyor" dedi.

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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor

Mahalle muhtarı Selahattin Özdemir ise, "Ben 15 yıldan beri buranın mahalle muhtarlığını yapıyorum. 15 yıldan beri Manda Çayı'nın sorunu bitmedi. Burada oturanlar, kokudan dolayı pencerelerini açamıyorlar. Kimse buraya çözüm bulamıyor" diye konuştu.