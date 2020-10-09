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İzmir'de kötü koku isyanı! CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor
İzmir'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın kötü koku problemi nedeniyle sadece bir kısmının temizlenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. İzmir Adliyesi yakınında bulunan dere kısmının temizlendiğini ancak diğer kısmının pislik içinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısmi temizlik kalıcı çözüm değil. Kokudan pencere açamıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:53Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 08:56