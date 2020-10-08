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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika başvuru açıklaması bekleniyor. 2020-2021 yılı 1. güz dönemi için birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunca üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler kayıtların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 18:26
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