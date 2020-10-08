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Haberler Galeri KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika başvuru açıklaması bekleniyor. 2020-2021 yılı 1. güz dönemi için birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunca üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler kayıtların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 18:26
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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu geldi mi? Sorularının cevapları arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Öğrenciler üniversite kayıtlarının ardından başvuru sürecinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2020-2021 yılı güz dönemi için birçok üniversitenin uzaktan eğitim kararı alması kafaları karıştırıyor. 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Burs başvurularının ne zaman yapılacağı konusu uzun süredir öğrencilerin araştırdığı bir konuydu. Öğrencileri burs ya da kredi hakkından faydalanıp faydalanmayacakları yapılacak başvuruların ardından değerlendirmelerle belli oluyor. Henüz başvurular başlamadığı için gözler başvuru tarihleriyle alakalı yapılacak açıklamalara çevrildi.

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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

Aynı zamanda öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler de bulunuyor. Bunlar arasında şehir çocukları, gazi çocukları, sağlık kurulu raporuyla %40 ve üstünde engelli olduğu tespit edilmiş olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlamış olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlamış olanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler yer alıyor.

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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

KYK BURS, YURT VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-devlet şifresi almaları ya da internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza veya mobil imza gibi yöntemlerden bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına dair bazı bilgiler talep ediliyor.

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KYK başvurusu için meraklı bekleyiş bitiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi duyurusu...

Aynı zamanda bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıp teyit ediliyor. Bu nedenle tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesi gerekiyor. Genellikle burs/kredi başvuruları internetten başvuru yaparken farklı başvuru sayfaları üzerinden değil, birlikte alınıyor.