Aynı zamanda öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler de bulunuyor. Bunlar arasında şehir çocukları, gazi çocukları, sağlık kurulu raporuyla %40 ve üstünde engelli olduğu tespit edilmiş olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlamış olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlamış olanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler yer alıyor.