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Haberler Galeri Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? Koronavirüs sürecinde üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik soruların cevabı merak ediliyor. Yüz yüze eğitim sürecinin başlayacağı tarih ise sorgulanan husus oluyor. Birçok üniversite güz dönemi için uzaktan eğitim kararı almıştı. 14 Ekim tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısında üniversitelerin açılış tarihi masaya yatırılacak. Öğrenciler ve veliler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 17:17
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Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK geçtiğimiz aylarda 1 Ekim tarihinde üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tavsiye yazısı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Günlük vaka sayıları açıklanmaya devam ederken, akıllarda üniversitelerin güz döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten gelen üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ile son dakika haberinin detayları şu şekilde;

2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.

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Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.

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Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.

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Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.