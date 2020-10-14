Bilim Kurulu ve YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? Koronavirüs sürecinde üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik soruların cevabı merak ediliyor. Yüz yüze eğitim sürecinin başlayacağı tarih ise sorgulanan husus oluyor. Birçok üniversite güz dönemi için uzaktan eğitim kararı almıştı. 14 Ekim tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısında üniversitelerin açılış tarihi masaya yatırılacak. Öğrenciler ve veliler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler bu yıl açılacak mı, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze...