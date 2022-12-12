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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

85 bin personel ataması için heyecan içinde olan sağlık çalışanlarından ilk etapta 31 bin 183 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için KPSS 2022/11 kapsamında tercihler alındı. Tercih sürecinin sona ermesi ile birlikte gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum nedir? KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:32
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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS 2022/11 tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların heyecanı daha da arttı. Atama bekleyen sağlık çalışanları, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum nedir? KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS 2022/11 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.