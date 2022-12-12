12 Aralık 2022, Pazartesi
Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
85 bin personel ataması için heyecan içinde olan sağlık çalışanlarından ilk etapta 31 bin 183 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için KPSS 2022/11 kapsamında tercihler alındı. Tercih sürecinin sona ermesi ile birlikte gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum nedir? KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:32
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