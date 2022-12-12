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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından KPSS 2022/12 kapsamında tercihler alındı. Sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımında tercihler 12 Aralık'ta sona erdi. Büro personeli, avukat, mimar ve mühendis pozisyonlarına yapılacak personel alımında gözler sonuçların açılanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS-2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:17
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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2022/12 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımında tercihler 12 Aralık'ta sona erdi. Büro personeli, avukat, mimar ve mühendis pozisyonlarına yapılacak personel alımında tercih yapan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KPSS-2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2022/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından KPSS 2022/12 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞARTLARI NELER?

*İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

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KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

*Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonunda istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır