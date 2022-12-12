12 Aralık 2022, Pazartesi
KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından KPSS 2022/12 kapsamında tercihler alındı. Sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımında tercihler 12 Aralık'ta sona erdi. Büro personeli, avukat, mimar ve mühendis pozisyonlarına yapılacak personel alımında gözler sonuçların açılanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS-2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:17
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