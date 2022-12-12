12 Aralık 2022, Pazartesi
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından personel alımı ilanları peş peşe yayımlandı. Birçok kadroya yapılacak personel alımlarına başvurular 13 Aralık'ta başlıyor. Söz konusu ilanların yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, sınav yeri ve şartlar belli oldu. GİB personel alımı sürecine ilişkin erak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 GİB personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:09
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