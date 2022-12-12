12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından personel alımı ilanları peş peşe yayımlandı. Birçok kadroya yapılacak personel alımlarına başvurular 13 Aralık'ta başlıyor. Söz konusu ilanların yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, sınav yeri ve şartlar belli oldu. GİB personel alımı sürecine ilişkin erak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 GİB personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:09
  • 1
  • 16
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanna ilanlara göre, 14 tekniker, 8 şoför, 26 hizmetli, 17 güvenlik görevlisi ve 6 avukat alımı yapılacak. Birçok ilde gerçekleşecek personel alımı konusunda ilanlar yayımlandı. Personel alımına ilişkin sürecin belli olmasının ardından başvuru şartları ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 GİB personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi ve avukat alımı başvuruları 13-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

  • 3
  • 16
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

SINAV YERİ VE TARİHLERİ

Sözleşmeli Tekniker: Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Şoför: Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Hizmetli: Sözlü sınav 29 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi: Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sözleşmeli Avukat: Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

  • 4
  • 16
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  • 5
  • 16
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

Özel Şartlar
- Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
• Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
- Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
• İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
- Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
• İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,