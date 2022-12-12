Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.