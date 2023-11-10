SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 216 Engelli işçi alımı kura çekim tarihi, kadro ve branş dağılımı...

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen engelli işçi alımı için yapılan kura çekiliş sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün itibariyla İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sona ermesiyle birlikte, birçok ilde toplamda 216 temizlik personeli alımı için adaylar başvuru yapmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları!