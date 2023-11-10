Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kısa sürede fotoğrafçılıktan iş kadınlığa uzanarak servetini katladı. Lüks evini ve son model araçlarını takipçileriyle paylaşıp gösteriş yapan Polat, "Bir günde 750 bin TL harcıyorum" çıkışıyla gündem oldu. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kedicikler komşu olan Dilan Polat'ın cezaevine alışamadığı ve daha ilk günden kavga çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...