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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kısa sürede fotoğrafçılıktan iş kadınlığa uzanarak servetini katladı. Lüks evini ve son model araçlarını takipçileriyle paylaşıp gösteriş yapan Polat, "Bir günde 750 bin TL harcıyorum" çıkışıyla gündem oldu. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kedicikler komşu olan Dilan Polat'ın cezaevine alışamadığı ve daha ilk günden kavga çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:11
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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

Türkiye'nin gündemi, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, tutuklandı.

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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

Herkes sosyal medyada her fırsatta lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Polat çiftinin cezaevindeki hayatını merak etmeye başladı.

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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

YEMEKLERİ BEĞENMİYOR!

Ancak Posta'nın haberine göre Dilan Polat, cezaevi hayatına alışamadı. Beğenmediği için cezaevi yemeklerini yemeyen Dilan Polat'ın oldukça fazla sigara içtiği ve bu yüzden bağışıklık sisteminin de çöktüğü ortaya çıktı.

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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

ÜÇ KEZ REVİRE KALDIRILDI

Daha önce 'Günde 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın, cezaevinde haftada yalnızca 2 bin 500 TL harcayabileceği açıklandı.

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Dilan Polat ilk gününden cezaevinde kavga çıkardı! Lüks hayattan parmaklıklar ardına | Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor

Çocuklarıyla ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşme hakkı bulunan Polat, ağrıları nedeniyle üç kez revire kaldırıldı. Orta kulak iltihabı teşhisi konuşan Dilan Polat'ın kimseyle konuşmadığı da açıklandı.