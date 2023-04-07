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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:41
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi yapılıcak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihlerigündemdeki yerini koruyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı