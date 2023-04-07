07 Nisan 2023, Cuma
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:41
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