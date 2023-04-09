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Haberler Galeri Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İş arayanlara müjde! İŞKUR Nisan ayı iş ilanlarını duyurdu.Milyonlarca kişiye iş olanağı sağlayan Türkiye İş Kurumu, hem özel sektörden hem de kamu kurum ve kuruluşlarından ilanlarını paylaşmaya başladı. Yeni duyurulan ilana göre; KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Nisan 2023 İŞKUR açık iş ilanları...

Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:51
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Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR Nisan ayı açık iş ilanları duyuruldu! İŞKUR, hem özel sektörden hem de kamu kurum ve kuruluşlarından iş ilanlarını paylaşmaya başladı. Her ay personel alım ilanı yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu Nisan ayında temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli, aşçı, kaynakçı, tekniker, bekçi, memur alımları yapacak. Peki hangi ilde kaç kişi alınacak? İşte İŞKUR Nisan ayı iş ilanları, başvuru ekranı...

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Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

2023 NİSAN AYI İŞKUR TEMİZLİKÇİ ALIM İLANLARI

Mersin, Bursa, Tekirdağ, Nevşehir, İstanbul ve daha bir çok ilde temizlik personeli alımı yapılacak.

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ İŞ İLANLARI

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Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

2023 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI

İŞKUR silahlı, silahsız özel güvenlik görevlisi alımları başlattı. Başvuru şartlarını taşıyanlar anında online başvuru yapabilecek

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI

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Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

AŞÇI İLANLARI 2023

Nisan ayında İŞKUR aracılığı ile aşçı olarak işe girebilirsiniz. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak aşçı alımlarının olduğu şehirleri ve başvuru şartlarını görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR AŞÇI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI

Personel ve işçi alımlarının yanı sıra İŞKUR ile kamuya memur olarak da girebilirsiniz.

GÜNCEL KAMU MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ