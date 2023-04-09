09 Nisan 2023, Pazar
Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
İş arayanlara müjde! İŞKUR Nisan ayı iş ilanlarını duyurdu.Milyonlarca kişiye iş olanağı sağlayan Türkiye İş Kurumu, hem özel sektörden hem de kamu kurum ve kuruluşlarından ilanlarını paylaşmaya başladı. Yeni duyurulan ilana göre; KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Nisan 2023 İŞKUR açık iş ilanları...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:51
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13