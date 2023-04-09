Nisan ayı ilanları eklendi! İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR Nisan ayı açık iş ilanları duyuruldu! İŞKUR, hem özel sektörden hem de kamu kurum ve kuruluşlarından iş ilanlarını paylaşmaya başladı. Her ay personel alım ilanı yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu Nisan ayında temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli, aşçı, kaynakçı, tekniker, bekçi, memur alımları yapacak. Peki hangi ilde kaç kişi alınacak? İşte İŞKUR Nisan ayı iş ilanları, başvuru ekranı...