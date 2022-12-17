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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR aracılığıyla başvurusu alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımında kura takvimi heyecanla bekleniyor. Sürekli işçi kadrosunda görev yapmak isteyen vatandaşlar, kura sonuçlarına göre atanıp atanamadıklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kura takvimi için gözler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:53
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Birçok kadroya yapılacak sürekli işçi alımına ilişkin gözler kura takviminde. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı kura takvimi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMASI YAPILMAYACAK OLANLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacak.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜREKLİ İŞÇİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.