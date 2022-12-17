17 Aralık 2022, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR aracılığıyla başvurusu alınan 11 bin 317 sürekli işçi alımında kura takvimi heyecanla bekleniyor. Sürekli işçi kadrosunda görev yapmak isteyen vatandaşlar, kura sonuçlarına göre atanıp atanamadıklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kura takvimi için gözler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:53
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