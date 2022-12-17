Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı kura takvimi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.