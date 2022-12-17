17 Aralık 2022, Cumartesi
Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Temmuz'da gerçekleştirilen 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavın sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, ağustos ayı itibarıyla fiziki yeterlilik ve sözlü sınava katılmaya başladı. Şimdi ise gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Bekçi olabilme umuduyla mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, EGM 2022 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 12:45
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