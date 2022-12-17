Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 yılı 1. Dönem bekçi alımında Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına binlerce aday katılım sağladı. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar için gerçekleştirilen mülakatların hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...