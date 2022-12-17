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Haberler Galeri Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Temmuz'da gerçekleştirilen 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavın sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, ağustos ayı itibarıyla fiziki yeterlilik ve sözlü sınava katılmaya başladı. Şimdi ise gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Bekçi olabilme umuduyla mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, EGM 2022 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 12:45
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Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 yılı 1. Dönem bekçi alımında Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına binlerce aday katılım sağladı. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar için gerçekleştirilen mülakatların hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 1. dönem bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022/1. DÖNEM BEKÇİLİK ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,