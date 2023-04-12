Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM sonuç sorgulama

Sağlık Bakalığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı için tercihler ÖSYM sayfası üzerinden alınmıştı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.