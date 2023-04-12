DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | Branş dağılımı...

DSİ işçi alımı başvuru ekranı! Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, alımların farklı branşlarda yapılacağını belirtti. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı öğrenildi. Devlet Su İşleri personel alım için başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Peki, İŞKUR DSİ başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 İŞKUR DSİ personel alımına ilişkin tüm detaylar...