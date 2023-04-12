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Haberler Galeri Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

"120 bin mahkuma genel af yolda mı, ne zaman çıkacak?"sorusu uzun süredir sorgulanıyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girip, girmediği merak konusu olurken, 7. Yargı Paketi teklifi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenlemede kirada arabuluculuk zorunluluğu, konutta haciz işlemi, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki af çıktı mı? 2023 genel af yasası çıkacak mı, ne zaman? İşte, 7.yargı paketi, genel af son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:50
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Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Genel af son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. 7. Yargı Paketi, TBMM tarafından kabul edildi. Şimdi ise gözler gelecek af haberine çevrildi. Bu kanun ile birlikte kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler, çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanıyor. Peki, genel af yolda mı, çıktı mı? 7. yargı paketi genel af son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İŞTE 7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor.

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Mahkumlara af ne zaman çıkacak? 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.