Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları açıklandı mı? Sağlık atamaları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 32 bin personel alımı için başvurular tamamlandı. 18 bin sağlık çalışanı için ÖSYM tarafından tercihler alındı. KPSS 2020/5 kapsamında tercih yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak atamalar için tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları ve taban puanları araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2020/5 tercih sonuçları ve taban puanları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel atama sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...