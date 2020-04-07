Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

Öte yandan yine İngiltere'de corona belirtileri hakkında yapılan araştırmaya göre; baş araştırmacı Profesör Tim Spector, "Koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre koronavirüs olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.