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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs tedavisi ve aşı çalışmaları devam ederken, corona virüs belirtileri merak ediliyor. Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi. İşte corona virüs belirtileri...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 08:19
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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

Corona virüsü salgını ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu virüsün yayılmasının önüne geçilmesi açısından tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken corona belirtilerine bir yenisi daha eklendi.

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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

İlk belirtileri arasında yer alan; ateş, kuru, öksürük, nefes darlığı gibi grip benzeri şikayetlerin ardından koku ve tat alma duyusunda eksiklik olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlarında dışında ise ABD'li nörologların yaptığı incelemelerde beyinde hasara yol açtığı, konuşma bozukluğu ya da tepki azalması gibi semptomlar görüldüğü ortaya çıktı.

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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

Öte yandan yine İngiltere'de corona belirtileri hakkında yapılan araştırmaya göre; baş araştırmacı Profesör Tim Spector, "Koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre koronavirüs olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

İşte corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin detayları…

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Corona belirtileri! Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi...

Corona virüsü belirtileri her geçen gün farklı semptomlar ile kendini gösteriyor. Genç ve kronik hastalığı bulunmayanlarda hiçbir belirti göstermezken bazı hastalarda ise grip benzeri şikayetler ile ortaya çıkıyor.