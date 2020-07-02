Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 28 günde 557, 7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaş aralığına göre pozitif vaka tanısı konulan kişi sayısı da bildirildi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 21:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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