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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 28 günde 557, 7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaş aralığına göre pozitif vaka tanısı konulan kişi sayısı da bildirildi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 21:50
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

Bakanlığın internet sitesinde Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan 28 Haziran'a kadar olan süreci kapsayan "Kovid-19 Türkiye Durum Raporu" yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

Rapordaki bilgilere göre, 28 Haziran itibarıyla toplam 3 milyon 297 bin 509 test yapıldı. 1-28 Haziran arasındaki test sayısı da 1 milyon 253 bin 88 oldu.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

Türkiye'de toplam 198 bin 284 laboratuvar onaylı Kovid-19 vakası bulunurken, vefat edenlerin sayısı da 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs raporunu yayımladı: 25-49 yaş arası dikkat!

1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 15-28 Haziran'ı kapsayan 14 günde 19 bin 560, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Aynı tarihler aralığında koronavirüsten 28 günde 557, 14 günde 290, 7 günde de 147 kişi hayatını kaybetti.