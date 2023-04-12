Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı? Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri merak konusu oluyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi yapılıcak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihlerigündemdeki yerini koruyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?