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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 bin 900 sürekli işçi için Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 42 bin 500 kişinin ikinci adımı olan; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için de geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 17:20
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve teknikeri gibi branşlarda sağlık çalışanı alımı yapacak bakanlıkta ilk adım atıldı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru işlemleri başladı. 42 bin 500 kişilik alımda 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel KPSS ile kadroya kazandırılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

Açıklamanın ardından 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru süreci başladı.

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI ve EKRANI

Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı