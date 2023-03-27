Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 bin 900 sürekli işçi için Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 42 bin 500 kişinin ikinci adımı olan; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için de geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?