28 Mart 2023, Salı
90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek?
"Taşerona kadro ne zaman gelecek?" sorusu uzun süredir araştırılıyor. 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde Taşerona kadro çalışmalarının sürdüğü bilinmekte. Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ve geçici işçilerin kadro çalışmalarının tamamlanmasıyla gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Taşerona kadro çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte, 2023 taşerona kadro son durum...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 15:53
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