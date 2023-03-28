90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

"90 bin taşerona kadro müjdesi ne zaman gelecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada Kasım ayında veya daha erken bu durumun çözüme kavuşacağını belirtmişti. Çeşitli kurumlarda taşeron işçi statüsünde görev alanlar, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını sorguluyor. Peki, Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeler...