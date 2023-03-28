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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek?

"Taşerona kadro ne zaman gelecek?" sorusu uzun süredir araştırılıyor. 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde Taşerona kadro çalışmalarının sürdüğü bilinmekte. Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ve geçici işçilerin kadro çalışmalarının tamamlanmasıyla gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Taşerona kadro çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte, 2023 taşerona kadro son durum...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 15:53
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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

"90 bin taşerona kadro müjdesi ne zaman gelecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada Kasım ayında veya daha erken bu durumun çözüme kavuşacağını belirtmişti. Çeşitli kurumlarda taşeron işçi statüsünde görev alanlar, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını sorguluyor. Peki, Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuyla ilgili son açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Atalay, ülkenin seçim atmosferinde olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu söyledi.

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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

Görüşmenin ana başlığının bu olduğunu ifade eden Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz" dedi.

Açıklamasının sonunda ise gündem geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi şeklinde konuştu.

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90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

BAKAN BİLGİN'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sözleşmelilere kadro ve vergi affı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl önemli çalışmalara imza attı.