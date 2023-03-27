Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı BAŞLADI mı? İŞKUR Adalet Bakanlığı BAŞVURU TARİHLERİ 2023! Kadro dağılımı, meslek grupları...

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.