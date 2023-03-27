27 Mart 2023, Pazartesi
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı BAŞLADI mı? İŞKUR Adalet Bakanlığı BAŞVURU TARİHLERİ 2023! Kadro dağılımı, meslek grupları...
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ardından başvuru tarihleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Branş dağılımı ve kontenjanlar sorgulanırken," Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:05
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