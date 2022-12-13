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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek 11 bin 317 sürekli işçi alımında başvurular tamamlandı. On binlerce adayın başvuruda bulunduğu sürekli işçi alımında gözler kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları heyecanla beklenirken, adaylar nihai listenin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:43
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvurularının tamamlanması ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. 28 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru işlemlerini yapan adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarihi bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı için kura tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

ATAMASI YAPILMAYACAK OLANLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacak.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

ATAMAYA ESAS BELGELER KONTROL EDİLECEK

Sağlık Bakanlığınca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.