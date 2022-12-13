HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?
İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek 11 bin 317 sürekli işçi alımında başvurular tamamlandı. On binlerce adayın başvuruda bulunduğu sürekli işçi alımında gözler kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları heyecanla beklenirken, adaylar nihai listenin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...