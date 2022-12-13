Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.