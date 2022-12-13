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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

Sağlık Bakanlığı 80 bin atamanın ilk etabı olan 42.500 personel alımından 31 bin 183'ü tamamlandı. Sağlık personeli atama sonuçlarının açıklanmasının ardından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura tarihleri bekleniyor. Şimdi ise gözler sağlık personeli ikinci atamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:00
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Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 80 bin atamanın ilk etabı olan 42 bin 500 personelden 31 bin 183 sağlık personelinin ataması yapıldı. 11 bin 317 sürekli işçi kura çekimi de yapıldıktan sonra ilk etap atamalar tamamlanacak. KPSS 2022/11 atama sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci atamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci etapta 37 bin 500 personel ataması yapılacak. Ancak Sağlık Bakanlığı ikinci atamaların takvimi henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS 2022/11 tercih kapsamında başvuru şartları şu şekildeydi:

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacak.