Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

Sağlık Bakanlığı 80 bin atamanın ilk etabı olan 42.500 personel alımından 31 bin 183'ü tamamlandı. Sağlık personeli atama sonuçlarının açıklanmasının ardından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura tarihleri bekleniyor. Şimdi ise gözler sağlık personeli ikinci atamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...