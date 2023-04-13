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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçaları 2023! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:36
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri merak konusu oluyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi yapılıcak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihlerigündemdeki yerini koruyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi