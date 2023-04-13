HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Temiz personeli, güvenlik görevlisi...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçaları 2023! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:35Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:36