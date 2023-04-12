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Haberler Galeri MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. İki aşamadan oluşan EKPSS atamaları için ilk aşama yani ön başvurular 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapanlar konuya dair detayları sorguluyor. Peki, engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, engelli öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı 2023!

Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:28
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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) öğretmen ataması tercih ekranı ve kılavuzu adaylar tarafından sık sık sorgulanıyordu. Kontenjanlar 12 Nisan (bugün) belli oldu. Peki, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, branş dağılımı ve kontenjan sayıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

KONTENJANLAR BUGÜN BELLİ OLDU

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 12 Nisan 2023 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacaktır.

KONTENJAN SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.