MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU | 2023 EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen branş dağılımları, Kontenjan sayısı...

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. İki aşamadan oluşan EKPSS atamaları için ilk aşama yani ön başvurular 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapanlar konuya dair detayları sorguluyor. Peki, engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, engelli öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı 2023!