21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

Ortaöğretim KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise mezunu adayların katılım sağladığı 2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM ise yayımladığı sınav takvimi ile sonuç tarihini duyurdu. Peki, lise KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:32
  • 1
  • 11
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

Lise mezunu adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim oturumuna binlerce aday katıldı. Kasım ayının bitmesine kısa süre kala gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli haber çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçları, belirtilen tarihten önce açıklanmıştı. 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunurken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 3
  • 11
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

LİSE KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

  • 4
  • 11
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

  • 5
  • 11
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.