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KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
Ortaöğretim KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise mezunu adayların katılım sağladığı 2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM ise yayımladığı sınav takvimi ile sonuç tarihini duyurdu. Peki, lise KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...