KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçları, belirtilen tarihten önce açıklanmıştı. 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunurken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.