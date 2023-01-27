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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl duyurulan 85 bin personel atamasının 42 bin 500'ü tamamlandı. Şimdi ise gözler ikinci atamalarda. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ikinci atamaların hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında kadro ve branş dağılımı yer aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:31
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Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. 85 bin personel atamasından 42 bin 500'ü tamamlanırken, bunlardan 31 bin 183 sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi alımı kadrosuna yapıldı. Bu kapsamda gözler ikinci atamaların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılı ikinci atama takvimi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte atama tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İkinci atamalarda ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS 2022/11 tercih kapsamında başvuru şartları şu şekildeydi:

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.