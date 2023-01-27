Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl duyurulan 85 bin personel atamasının 42 bin 500'ü tamamlandı. Şimdi ise gözler ikinci atamalarda. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ikinci atamaların hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında kadro ve branş dağılımı yer aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...