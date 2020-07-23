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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası tüm dünyada aşı ve ilaç çalışmaları başladı. Türk bilim insanının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Çin'de test edilmeye başlanacak. Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyonu aşarken, 630 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya genelinde koronavirüs aşısı için çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:49Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:06