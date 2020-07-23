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Haberler Galeri Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası tüm dünyada aşı ve ilaç çalışmaları başladı. Türk bilim insanının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Çin'de test edilmeye başlanacak. Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyonu aşarken, 630 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya genelinde koronavirüs aşısı için çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:06
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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Son dakika... Koronavirüs aşısında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan koronavirüs pandemisi sonrası aşı çalışmaları başladı. Dünya genelinde süren aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Dünya genelnde 15 milyon kişi enfekte olurken, 9 milyon 355 bin kişi iyileşti. Peki, corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

CORONA AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de ve dünya genelinde corona aşısı için çalışmalar sürüyor. Aşının hangi tarihte çıkacağı henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

TÜRK BİLİM İNSANININ GELİŞTİRDİĞİ KOVİD-19 AŞI ADAYI ÇİN'DE TEST EDİLMEYE BAŞLANACAK

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma ilaç şirketi, "BNT162b1" adlı aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) onay aldı.

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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Çin'de geliştirmek ve seri üretmek üzere aşı adayının lisansını alan şirket, 30 binden fazla deneğin katılacağı 2. ve 3. aşama klinik denemelere bu ay sonunda başlamayı hedefliyor.

Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan bir koruyucu bileşen içeriyor.

Aşı adayı daha önce Almanya'da ve ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Az sayıda denekle yürütülen 1. aşama denemelerde aşının güvenli olduğu ve deneklerde bağışıklık uyandırmayı başardığı bildirilmişti.

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Koronavirüs aşısı son dakika! Corona aşısı ne zaman çıkacak? İşte korona aşısı ve ilacı son durum...

Almanya'nın Mainz kentinde 2008'de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Şirket Kovid-19 aşı adayını geliştirmek ve seri üretmek üzere Amerikan ilaç devi Pfizer ve Çinli Fosun Pharma ile ortaklık anlaşmaları yapmıştı.