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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? 2020-2021 takvimi... Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? 2020-2021 takvimi... Son dakika... Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi koronavirüs tedbirleri kapsamında online ve yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimine devam eden öğrenciler ile velileri tarafından en çok merak edilen konular arasında okulların hangi tarihte tatile gireceği oldu. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte 2020-2021 tatil takvimi... Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:46
Okullar ne zaman tatil olacak? 2020-2021 ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde tatil günleri konusunda açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
ORTAOKUL 5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE AÇILACAK?
Yüz yüze eğitim ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için devam edecek. Merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada,
"Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.