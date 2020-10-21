Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? 2020-2021 takvimi...

Son dakika... Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi koronavirüs tedbirleri kapsamında online ve yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimine devam eden öğrenciler ile velileri tarafından en çok merak edilen konular arasında okulların hangi tarihte tatile gireceği oldu. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte 2020-2021 tatil takvimi...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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