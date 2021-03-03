20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan atama müjdesi hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Atama takvimini bekleyen adaylar MEB tarafından gelecek açıklamaları internet üzerinden sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi...