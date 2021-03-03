Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğretmen atamaları için kritik süreç... 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi... Öğretmen atamaları için kritik süreç... 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi...
20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda binlerce öğretmenin beklediği müjdeli haberi duyurdu. Bu kapsamda gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan öğretmen atama takvimine çevrildi. Atama bekleyen vatandaşlar, gelecek tarih açıklamasını yakından takip ediliyor. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 22:48
20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan atama müjdesi hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Atama takvimini bekleyen adaylar MEB tarafından gelecek açıklamaları internet üzerinden sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI, ATAMALAR NE ZAMAN?
Öğretmen atamaları için heyecan dolu bekleyiş sürerken beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. 20 bin kişilik atamanın gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdiden Eğitim ve öğretim camiasına, milletimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
2021 yılı için öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.
Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.