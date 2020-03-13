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Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bu vaka, Türkiye'deki ikinci vaka olarak kayıtlara geçti. Koca'nın açıklamasını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok" paylaşımında bulundu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı corona virüs vakalarında AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonuyla sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılmasını kararlaştırdı.
Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:44
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