13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bu vaka, Türkiye'deki ikinci vaka olarak kayıtlara geçti. Koca'nın açıklamasını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok" paylaşımında bulundu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı corona virüs vakalarında AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonuyla sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılmasını kararlaştırdı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:44
  • 1
  • 12
Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir" açıklamasıyla Türkiye'deki ikinci corona virüs vakasını ilan etti. Sağlık Bakanlığı da hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağının ayrıntılı olarak anlatıldığı Kovid-19 algoritmasını (adım adım tedavi yöntemi) yayınladı.

  • 2
  • 12
Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

Milliyet'in haberine göre Algoritmada, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonu ile sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Algoritmada, 1. basamak sağlık kuruluşlarında vaka yönetimi, 2. ve 3 basamak sağlık kuruluşlarında vaka yönetimi, Kovid-19 erişkin hasta yönetimi ve tedavi akış şeması ayrıntılı olarak ele alındı.

  • 3
  • 12
Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

Algoritmadaki önlemler şöyle: 1. basamak sağlık kuruluşlarına (Aile Sağlığı Merkezleri) ateş veya solunum yolu enfeksiyonu bulguları (öksürük, nefes darlığı) ile başvuran kişi, tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı muayene alanına alınacak.

  • 4
  • 12
Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

Bu kişinin son 14 gün içerisinde hızlı vaka artışının yaşandığı ülkelerde bulunma veya Kovid-19 tanısı almış bir kişiyle temas öyküsü olması halinde, hastanın durumu il, ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Sağlık müdürlüklerinin organizasyonuyla hasta 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilecek.

  • 5
  • 12
Sağlık Bakanlığı corona virüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...

2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında (devlet hastaneleri ve üniversite eğitim hastaneleri) ise Kovid-19 tanısına uyan bir vaka ile karşılaşılması durumunda daha önce belirlenmiş olan birimlerde bu kişi ya da kişiler izole edilecek.