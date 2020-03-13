MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip corona virüsü ile ilgili toplantıda alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda ilk, orta ve liseler tatil edildi. 16 Mart'tan itibaren başlayacak tatillerin kaç hafta olacağı merak ediliyor. Peki, okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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