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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip corona virüsü ile ilgili toplantıda alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda ilk, orta ve liseler tatil edildi. 16 Mart'tan itibaren başlayacak tatillerin kaç hafta olacağı merak ediliyor. Peki, okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:52
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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen corona virüsü toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirler çerçevesinde ilk, orta ve lise okullarının 16 Mart'tan itibaren tatil edileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri tatili ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Peki, okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

OKULLAR KAÇ HAFTA TATİL EDİLDİ?

Yapılan açıklamaya göre, ilk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler ise 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.

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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

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MEB son dakika: Okullar kaç hafta tatil? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi?

"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır.