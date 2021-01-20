Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınavı için başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Uzun zamandır sınava hazırlık yapan bekçi adayları, saat 14.00'te sınava katılacaklar. Sınav öncesi en çok merak edilenlerden biri de, sınav süresi oldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bekçilik sınavı kaç saat sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınav süres ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...