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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı! Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınav süresi... MEB açıkladı! Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınav süresi...
Bekçilik sınavı kaç saat sürecek? İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular 19 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 16 Ocak'ta yapılması beklenen sınav koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen bekçilik sınavı bugün saat 14.00'te başlayacak. Peki, bekçilik sınavı kaç saat sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınav süresi ne kadar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:24
Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınavı için başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Uzun zamandır sınava hazırlık yapan bekçi adayları, saat 14.00'te sınava katılacaklar. Sınav öncesi en çok merak edilenlerden biri de, sınav süresi oldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bekçilik sınavı kaç saat sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta bitecek? 2020 1. dönem bekçilik sınav süres ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK? SINAV SÜRESİ...
20202 1. dönem bekçilik sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI
Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.
KONULAR SORU SAYISI Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 GENEL TOPLAM 100 BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.