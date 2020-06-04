Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi; ezana saygısızlık yapan, Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden 6 CHP'li hakkında işlem dahi yapmadı! AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptığı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camilerimizden Çavbella çalınmasını melodi emojisiyle paylaşan eski yöneticisine ve üyesine; milletin ailesine, tüm değerlerine ağza alınmayacak derecede küfürler yağdıran mevcut yöneticilerine hiçbir yaptırımda bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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