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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, CHP Genel Merkezi; ezana saygısızlık yapan, Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden 6 CHP'li hakkında işlem dahi yapmadı! AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptığı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camilerimizden Çavbella çalınmasını melodi emojisiyle paylaşan eski yöneticisine ve üyesine; milletin ailesine, tüm değerlerine ağza alınmayacak derecede küfürler yağdıran mevcut yöneticilerine hiçbir yaptırımda bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:54
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Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

İzmir Müftülüğü'nün merkezi ses sistemini sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yapılması eylemini övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 5 CHP'li hakkında işlem yapmadığı bildirildi.

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Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

ERDOĞAN, KENDİSİNE KÜFÜR VE HAKARET EDEN 5 CHP'Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel; Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yasin Ergül, Halil Arda, Volkan Gürboğa ve Caner Gül'ün ifadeye dahi çağrılmadığı öğrenildi.

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Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! CHP 6 isim hakkında işlem dahi yapmadı

BANU ÖZDEMİR'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Banu Özdemir'i telefonla aradığı ifade edildi.