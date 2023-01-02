HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2023 yılı ocak dönemi için isteğe bağlı il dışı atama takvimi belli oldu. İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasına katılmak isteyen sağlık çalışanları, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...