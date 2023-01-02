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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2023 yılı ocak dönemi için isteğe bağlı il dışı atama takvimi belli oldu. İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasına katılmak isteyen sağlık çalışanları, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:47
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Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 2023 Ocak dönemi isteğe bağlı atama takvimi açıklandı. Birçok kadroda yapılacak tayin başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Adaylar, en fazla 10 tercih yapılabilecek. Şimdi ise gözler tayin başvuru sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2023 Ocak dönemi iller arası isteğe bağlı tayin başvuruları 5 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvuru yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2023 Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası atama kurası 31 Ocak 2023 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

ŞARTLAR NELER?

İstihdam Planlama Komisyonu'nun 20.12.2022 tarihinde yapılan toplantısında 2023 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

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Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2023 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.