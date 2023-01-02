Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... 7. Yargı Paketi'nin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de 'af düzenlemesi' oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara geçici izin verilmişti. Kovid-19 izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihinde kadar uzatılmıştı. Şimdi ise bu yıl genel af olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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