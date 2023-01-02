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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... 7. Yargı Paketi'nin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de 'af düzenlemesi' oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara geçici izin verilmişti. Kovid-19 izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihinde kadar uzatılmıştı. Şimdi ise bu yıl genel af olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:57
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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi’nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

Genel af ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023'te genel af çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan mahkumların izin süreci 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Mahkumlar ve yakınları 2023'te genel af olup olmayacağını araştırıyor. genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi’nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

7. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak genel af ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamlarken, şu ana kadar yapılan açıklamalarda af detayı bulunmuyor.

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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi’nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

GENEL AF ÇIKARSA NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi’nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.

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Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi’nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER

7. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Komisyon ve genel kurul aşamalarının ardından yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilecek.