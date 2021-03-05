6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanlığı tarafından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi açıklanmıştı. Bazı illerde kısıtlamalar kalkarken, bazı illerde devam ediyor. Yeni normalleşmenin ilk hafta sonu için bazı sorular gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş 'Cumartesi günü yasak var mı?', '6 Mart'ta nereler açık olacak?' gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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