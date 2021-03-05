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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanlığı tarafından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi açıklanmıştı. Bazı illerde kısıtlamalar kalkarken, bazı illerde devam ediyor. Yeni normalleşmenin ilk hafta sonu için bazı sorular gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş 'Cumartesi günü yasak var mı?', '6 Mart'ta nereler açık olacak?' gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:57
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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ikinci normalleşme dönemi başladı. 'Yerinde karar' uygulamasıyla başlayan normalleşmenin ilk hafta sonu için detaylar belli oldu. Daha önce hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar cumartesi güni kısıtlama olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? İşte cevaplar...

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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

6 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.

Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın nereler açık olacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

NERELER AÇIK OLACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.

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