İstanbul Boğazı'nda büyük facia! Yakıt tankerinin dümeni kilitlendi! Metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme açıklarında bir süre sürüklenen gemi demir atarak kıyıya metreler kala dururken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.03.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 06:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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