Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

Sağlık personeli atamasında süreç devam ediyor. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Bunlardan 31 bin 183 sağlık personeli ataması ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2022/11 tercihleri ile yapıldı. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için ise kura çekimi yapılacak. İkinci atamaların hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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