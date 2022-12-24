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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

Sağlık personeli atamasında süreç devam ediyor. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Bunlardan 31 bin 183 sağlık personeli ataması ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2022/11 tercihleri ile yapıldı. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için ise kura çekimi yapılacak. İkinci atamaların hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:49
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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler Sağlık Bakanlığı ikinci atamalara çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS tercihleri ile yapılan sağlık personeli atamasında ikinci etap bekleniyor. 31 bin 183 sağlık personeli atamasının tamamlanmasının ardından geriye 37 bin 500 personel ataması kaldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından henüz ikinci sağlık personeli atama takvimi açıklanmadı. İkinci etapta 37 bin 500 personel alınacak. Tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS 2022/11 tercih kapsamında başvuru şartları şu şekildeydi:

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacak.