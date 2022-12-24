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Haberler Galeri “Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk arasında 'Deveciler' olarak adlandırılan grup polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Suç örgütünün lideri Cumali İ. ve 2 koruması uçakla Türkiye'ye getirildi. Geniş güvenlik önlemleriyle Adana Havalimanı'ndan emniyete götürülen Cumali İ. ile birlikte gözaltında bulunan 40 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:17
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“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

Adana'da halk arasında "Deveciler" ismiyle bilinen organize suç örgütünün Kıbrıs'ta yakalanan lideri Cumali İ. ile korumaları T.İ. ve E.İ., uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

Havaalanına konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı.

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“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

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“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

5 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Cumali İ.'nin kurup, oğlu Y.İ. ile birlikte yürüttüğü; "Deveciler" adıyla bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü takibe aldı.

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“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı

Örgütü bir yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan zanlıları tek tek belirledi.