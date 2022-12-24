24 Aralık 2022, Cumartesi
“Deveciler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Türkiye’ye getirildi! Lüks rezidans baskınında cephanelik çıkmıştı
Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk arasında 'Deveciler' olarak adlandırılan grup polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Suç örgütünün lideri Cumali İ. ve 2 koruması uçakla Türkiye'ye getirildi. Geniş güvenlik önlemleriyle Adana Havalimanı'ndan emniyete götürülen Cumali İ. ile birlikte gözaltında bulunan 40 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:17
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