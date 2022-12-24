KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında gözler tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS 2022/13 tercih başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, heyecan içinde atamaların yapılacağı tarihe kilitlenmiş durumda. 1.200 sözleşmeli personel alımı için tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti. Peki, KPSS 2022/13 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?