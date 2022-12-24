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Haberler Galeri KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında gözler tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS 2022/13 tercih başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, heyecan içinde atamaların yapılacağı tarihe kilitlenmiş durumda. 1.200 sözleşmeli personel alımı için tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti. Peki, KPSS 2022/13 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:48
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KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/13 tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımında gözler atama sonuçlarına çevrildi. 20 Aralık'ta sona eren atamaların tarihini merak eden vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, KPSS 2022/13 tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS 2022/13 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak yıl bitmeden atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ZİRAAT MÜHENDİSİ 167
VETERİNER HEKİM 107
GIDA MÜHENDİSİ 14
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 4
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 1

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KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

HARİTA MÜHENDİSİ 7
AVUKAT 7
DİĞER TEKNİK PERSONEL (KİMYAGER) 3
SAĞLIK TEKNİKERİ 1
ZİRAAT TEKNİSYEN 1

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KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BÜRO PERSONELİ 304
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 48
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 267
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 201
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 68
TOPLAM 1.200