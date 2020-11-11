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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağı müjdelenmişti. Baka Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağını duyurmuştu. Ancak kasımın ikinci haftasına girmemiz ile birlikte alımlar ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:57
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek sağlık personeli alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Bakan Koca, başvuru için ilanın kasımın ilk haftası yayımlanacağını duyurmuştu. Ancak ilanın henüz yayımlanmaması nedeniyle adaylarda heyecan daha da arttı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Kadro dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin kılavuz henüz yayımlanmadı Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." demişti.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki 18 bin kişilik personel alımında en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımının da hemşire pozisyonu ağırlık olmak üzere şu kadrolara olması bekleniyor:

18 bin kişilik son alımda branş dağılımı şu şekildeydi:

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).