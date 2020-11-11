Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son durum: ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağı müjdelenmişti. Baka Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağını duyurmuştu. Ancak kasımın ikinci haftasına girmemiz ile birlikte alımlar ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM KPSS kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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