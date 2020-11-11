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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Pandemi ücretsiz izin | Ücretsiz izin uzatıldı mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor Pandemi ücretsiz izin | Ücretsiz izin uzatıldı mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor Pandemi ücretsiz izin | Ücretsiz izin uzatıldı mı? Pandemi nedeniyle işleri bozulan binlerce işletmeye devlet destekleri tüm hızıyla sürüyor. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan bir çalışan, devletten ücretsiz izin parası alabiliyor. Milyonlarca çalışana sağlanmış bu hak 2 aylığına daha uzatıldı. Çalışanlar 17 Ocak 2021 tarihine kadar bu fırsattan yararlanacak. Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:18
Pandemi nedeniyle devlet tarafından işveren ve çalışana verilen destek programları tüm hızıyla sürüyor. Hürriyet'in haberine göre; Ücretsiz izinle ilgili vatandaşların merak ettiği sorular yanıtlarını buldu. İşte milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren soruların yanıtları...
GALERİ DEVAM EDİYOR GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEYEMEZSİNİZ Soru: 1974 doğumluyum. 1987 tarihinden sigorta girişim var, ancak 830 gün pirim yatırılmış. 43 yaşında emekliliğe hak kazandım. Kalan primleri geriye dönük toptan ödeyip emekli olabilir miyim? Cevap: Normal şartlarda 20 yıl çalışıp, 5150 gün prim ödeyim, 43 yaşında emekli oluyorsunuz. Geriye dönük toplam prim ödeyerek, emekli olma diye bir durum söz konusu değil. Emekli olamadığınız için ya primlerinizi iade alacaksınız ya da sigortalı olarak çalışıp, prim gün sayınızı ve çalışma yılınızı dolduracaksınız. BORÇLANMA SADECE PRİM GÜNÜNÜZÜ ETKİLER Soru: 1.1.1970 doğumluyum, işe giriş tarihim 1.12.1980. 3600 prim ödemem var. Bir çocuk ödemesi yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Cevap: Kadın çalışanlarda yaştan dolayı 15 yıl çalışıp, 3600 gün prim ödeyip, 50 yaşında emekli olunabiliyor. Sizin durumunuzda prim gün sayınız ve yaşınız tutuyor ancak çalışma yılınız 5 yıl eksik. Eksik yılınızı tamamlamanız lazım. Doğum borçlanması sadece prim gün sayınızı etkiler, sizin ise prim gün sayınız yeterli.