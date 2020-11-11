Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime geçişmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda kademeli olarak ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 5, 8 ile lise 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Son aşama olan 6, 7, 10 ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlangıç tarihi araştırılıyor. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle tüm sınıflar için nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı? İşte haberin detayları...