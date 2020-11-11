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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

Son dakika... Yüz yüze eğitim bu hafta bitecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçildi. Şu anda sadece 6, 7, 9 ve 10. sınıflar online eğitim alıyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak edilmeye başlandı. konu ile ilgili son açıklamaları yazımızda toparladık. Peki, yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 10:48
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime geçişmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda kademeli olarak ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 5, 8 ile lise 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Son aşama olan 6, 7, 10 ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlangıç tarihi araştırılıyor. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle tüm sınıflar için nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM BU HAFA BİTİYOR MU?

Yüz yüze eğitimin iptal edilmesi yönünde bir karar alınmadı. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim sistemi planlandığı gibi devam edecek. Yüz yüze eğitimin iptal edilmesi yönünde bir açıklama gelirse haberimizde yer alacak.

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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi.

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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.

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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020

Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021