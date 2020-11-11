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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
Son dakika... Yüz yüze eğitim bu hafta bitecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçildi. Şu anda sadece 6, 7, 9 ve 10. sınıflar online eğitim alıyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak edilmeye başlandı. konu ile ilgili son açıklamaları yazımızda toparladık. Peki, yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 10:37Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 10:48
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?
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MEB son açıklamalar: Yüz yüze eğitim bu hafa bitiyor mu? 2020 İlkokul, ortaokul ve liseler tekrar kapanacak mı?