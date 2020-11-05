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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 12 bin sağlık çalışanı alımı konusunda kasım ayının ilk haftası ilanın çıkacağı müjdelenmişti. Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular ne zaman başlayacak? Şartlar neler? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 05.11.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 16:30
Hastanelere yapılacak sağlık çalışanı alımı heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 12 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kasım ayının ilk haftası yayımlanması beklenen ilanın detayları araştırılıyor. Yayımlanacak ilanda hangi kadroların yer alacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada kasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.