Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 12 bin sağlık çalışanı alımı konusunda kasım ayının ilk haftası ilanın çıkacağı müjdelenmişti. Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? Hastanelere personel alımı hangi kadrolara? Başvurular ne zaman başlayacak? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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